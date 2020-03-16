Kıraathane, nargile ve internet kafeler de kapanacak mı?

İçişleri Bakanı adına, İller İdaresi Genel Müdürü Nurtaç Arslan'ın, tüm Valilikler, Emniyet ve Jandarma komutanlıklarına gönderdiği “Çok Acele” ibareli genelgede yuvarlak tanımların kullanılması belirsizliğe neden oldu.

Genelgede “umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacaktır” denilmişti.

Bu çerçevede bugün sabah saat 10.00 itibariyle söz konusu yerler kapandı.

KAHVEHANE, NARGİLECİ, OYUN SALONLARI AÇIK

Yıldızlı bir otelin genel müdürü Ufuk Sönmezgül, “Kahvehane, kıraathane, nargile ve internet kafeler, restaurantlar, lokantalar gibi mekanlar kapsam içinde. Bu mekanların tümü açık. Umuma açık tüm yerlerin kapanması, virüs belasının daha kısa sürede atlatılmasını ve turizm, ekonomi dahil günlük yaşamın normale dönmesini sağlayacaktır. Bir süre izole olmamızın faydası bize olur” değerlendirmesini yaptı.

DEĞERLENDİRMEYİ BAKANLIK YAPACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine “Aydın’daki eğlence mekanları kapatıldı. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça restaurantlar dahil kalabalık ortamdan uzak durmalılar. Kahveler, oyun salonları, nargileciler ile ilgili değerlendirmeyi bakanlığımızın alacağı karardan sonra yapacağız” dedi.