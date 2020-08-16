Kıraathane ve kahvehaneler için genelge yayınlandı mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman açılıyor?

Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen kahvelerde oyun yasağı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayınlandığı genelge ile kıraathane, çay bahçesi ve kafe gibi işletmelerin saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak kahvehanelerde oyun yasağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

1 Haziran itibariyle birçok normalleşme adımı atıldı. Ancak kahvehane ve kırathanelerde oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA GENELGE

Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.