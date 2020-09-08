Kıraathane ve kahvehanelerde oyun yasağı sona erdi mi?

Corona virüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle kahvehanelerde okey, tavla ve iskambil benzeri oyunların oynanması geçtiğimiz aylarda yasaklanmıştı.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

1 Haziran itibariyle birçok normalleşme adımı atıldı. Ancak kahvehane ve kırathanelerde oyun yasağı devam ediyor. Son yayımlanan genelgede çalışma saatleri ile ilgili çalışma yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA GENELGE

Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00’e kadar uzatmıştı.

ERDOĞAN’DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN KURAL UYARISI

Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranların kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetleneceğini ve maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezaların mutlaka tahsil edileceğini duyurdu.