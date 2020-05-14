Kıraathaneler, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Türkiye corona virüsü normalleşme adımları…

Türkiye corona virüsü sonra normalleşme adımlarının nasıl yapılacağını konuşuyor. Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren birçok işyerleri alınan tedbirlerle kapatılmıştı. Kabine toplantısı sonrası alınan kararlarla berberler, güzellik salonları ve AVM gibi yerlerin açılmasına karar verilmişti. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar…

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında berberler, güzellik salonları, adliyeler ve AVM’ler açıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü verilerinin seyri incelenecek. İnsanların sosyal temasa dikkat etmedikleri bu tarz işletmelerin açılış tarihinin bayramdan sonra karar bağlanacağı öngörülüyor.

AVM’LERİN YEMEK KATLARI AÇIK OLACAK MI?

Bilindiği gibi AVM’ler 11 Mayıs itibariyle açık olacak. Ancak AVM’lerin yemek katları ve içinde bulunan kafeleri yine açık olmayacak. AVM’lerde bulunan giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla açık olacak.