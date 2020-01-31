Kiralık araçlar Sayıştay raporuna da girdi

Sayıştay’ın belediyelere yönelik 2018 yılı denetim raporları, seçim döneminin en çok tartışılan konusu olan kiralık araçları tekrar gündeme getirdi. 2018 yılı faaliyet raporuna göre 149 adet kiralık binek aracı bulunan Başakşehir Belediyesi’nde Sayıştay tarafından yapılan denetimde başka kuruluşlara mevzuata aykırı şekilde araç tahsis edildiği belirlendi.

Raporda, belediyenin ihale kapsamında kiraladığı 61 adet taşıtı diğer kurum ve kuruluşlara bir yıllığına tahsis ettiğini ve bu araçların yıllık 72 bin litre yakıt giderini de karşıladığı tespit edildi. Raporda, bu tahsis işleminin öteden beri süreklilik arz ettiği için söz konusu kurumların bu araçları ne amaçla kullandığının da tespitinin yapılamadığı vurgulandı.

Mevzuat hükümlerine göre belediyelerin mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabileceği araç ve personel temin edebileceği, söz konusu araç tahsis işleminin ihtiyaç süresini aşmamak kaydıyla geçici olarak yakıt karşılanmaksızın yapılabileceği aktarıldı.

“ARAÇLARA SÜREKLİ İHTİYAÇLARI VARSA KENDİLERİ TEMİN ETSİN”

Ancak yapılan incelemede Başakşehir Belediyesi’nin araç tahsislerini yıllık olarak yapmakla birlikte bu durumun süreklilik arz ettiği kaydedildi. Söz konusu kurumların araçlara olan ihtiyaçları süreklilik arz ediyor ise kurumların kendilerine araç temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca tahsis edilen araçların ihtiyaç fazlası olan araçlar değil idarenin kendi mülkiyetinde olmayıp ihale kapsamında kiraladığı araçlar olduğuna da vurgu yapıldı. Raporda, söz konusu araç tahsislerinin iptal edilmesi, bundan sonraki araç tahsis işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve araçların yakıt ihtiyacının ilgili kurumlarınca karşılanması gerektiği vurgulandı.

2019’DAN İTİBAREN YAKIT ÖDEMESİ DURDU

Başakşehir Belediyesi verdiği yanıtta söz konusu harcamaların belediyenin “görev ve sorumluluk alanına” girdiğini, ilgili yönetmeliğe göre bir idarenin başka bir idareye araç tahsis etmesinin mümkün olduğunu, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu kaydetti.

2019 yılı başından itibaren tahsis edilen araçların kullanımı için akaryakıt giderinin belediye tarafından artık karşılanmadığı da bildirildi. Sayıştay ise belediyenin gönderdiği yanıtın raporda yer almayan iddialara ilişkin olduğunu belirterek sürekli hale gelen tahsis konusuna ilişkin tespitini yineledi.

BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI FAZLA BULUNDU

Raporda, mevzuatta belirtilen kadro sayısından fazla başkan yardımcısı görevlendirildiği de tespit edildi. Belediyede 5 memur başkan yardımcısı çalıştırması gerekirken, 6 başkan yardımcısı bulunduğu belirtilerek “Kadrosu başkan yardımcısı olan iki personel, başkan danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

Bu durumda, norm kadroda başkan danışmanı kadrosu bulunmadığı için başkan yardımcısı kadrosunu işgal ettiklerinden başkan yardımcısı maaşı almaktadırlar. En son görevlendirilen belediye başkan yardımcısının görevlendirmesinin mevzuata aykırı olduğu ve bundan dolayı ilgiliye fazla ödeme yapıldığı düşünülmektedir” denildi.