Kirazlıyayla’da mahkeme yürütmeyi durdurdu, tel örgülerin ardından zafer çığlıkları atıldı

Bursa’nın Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için bilirkişi, Meyra Madencilik’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar vermişti.

Bugün bir müjdeli haber de Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nden geldi.

HABERİ ALAN KÖYLÜ ALANA KOŞTU

Mahkeme, şirketin Orman İzinlerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Jandarma ile birlikte maden sahasına giden Kirazlıyaylalılar, tel örgülerin ardından şirket çalışanlarının dışarı çıkarılmalarını izleyerek “Zafer bizim” diyerek sevinç naraları attılar.