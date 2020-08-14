Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kirazlıyayla’da mahkeme yürütmeyi durdurdu, tel örgülerin ardından zafer çığlıkları atıldı

Bursa'nın Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı çıkan halkın zaferi... Proje için bilirkişinin şirket için aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığı kararının ardından bugün bir müjdeli haber de Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, maden şirketinin Orman Kesimi İzinlerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Jandarma, şirket çalışanlarını tahliye etmek için maden sahasına giderken haberi alan Kirazlıyaylalılar maden alanına koşup tel örgülerin ardından tezahüratlar yaptı.

Halil ATAŞ / Bursa
23:14 -
Haberler Gündem

Bursa’nın Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için bilirkişi, Meyra Madencilik’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar vermişti.

Bugün bir müjdeli haber de Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nden geldi.

HABERİ ALAN KÖYLÜ ALANA KOŞTU 

Mahkeme, şirketin Orman İzinlerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Jandarma ile birlikte maden sahasına giden Kirazlıyaylalılar, tel örgülerin ardından şirket çalışanlarının dışarı çıkarılmalarını izleyerek “Zafer bizim” diyerek sevinç naraları attılar.

İLGİLİ HABERKirazlıyaylalıların ÇED zaferi! Maden yapılmayacak!Kirazlıyaylalıların ÇED zaferi! Maden yapılmayacak!
Bursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haber maden mahkeme
Son güncelleme: 23:34 14.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more