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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: 2. kez karantinadayım

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım" dedi, kentteki salgın artışına dikkat çekerek halkı uyardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:02, 14/11/2020
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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: 2. kez karantinadayım

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, corona virüsü hastasının temaslısı olduğu için 2’nci kez karantinaya alındığını duyurdu.

Kesimoğlu, Kırklareli’nde COVID-19’un son dönemde çok hızlı yayıldığını ifade ederek, vatandaşları uyardı.

Kesimoğlu, “En büyük zenginliğimiz ailemiz ve sağlığımızdır, lütfen kurallara uyalım. İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım” dedi.

Daha önce Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider de corona virüsüne yakalanmıştı.

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