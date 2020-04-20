Kırklareli Valisi corona virüsünü yendi

Kırklareli Valiliği, daha önce corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan ve vali konağında 14 gün karantina altına alınan Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen açıklamada, Bilgin'in 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen son 2 corona virüsü testinin negatif sonuç verdiği belirtildi.

Bilgin, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından testleri pozitif olan hastalarda kullanılması amacıyla COVID-19 immün plazma bağışında bulunacağını açıkladı. Bilgin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* Daha önce Pozitif çıkan Koronavirüs testim, yapılan son iki testte negatif çıkmıştır. Yüce Allah'ın inayeti ve sizlerin duası ile dünya ve ülkemiz için çok büyük tehdit olan bu virüsü yenmemin mutluluğunu yaşıyorum.

* Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim.

* edavim sürecindeki doktorlarım; Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. İbrahim Halil Üney, Uzm. Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.

* Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim.

BELEDİYE BAŞKANI TEST YAPTIRMIŞTI

Bilgin'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da test yaptırmıştı. Kesimoğlu, corona virüsü testinin negatif sonuç verdiğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

BAŞKAN YARDIMCISININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kesimoğlu, ayrıca Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in de corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını açıklamıştı. Gider'in tedavisi devam ediyor.

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