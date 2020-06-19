Kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Sabri Dal yakalandı

Şırnak Valiliği, PKK’lı terörist Sabri Dal’ın yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal isimli bölücü terör örgütü üyesi, Silopi ilçesinde bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 18 Haziran 2020 günü saat 23.35 sıralarında ilgili birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.”

Sabri Dal’ın 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un şehit edilmesi, eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu öğrenildi. (İHA)