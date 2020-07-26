Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer'de düzenledikleri operasyonda uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K.'yi yakaladı.Ekiplerin Sarıyer'de baskın düzenlediği lüks villada Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain maddesi sokan uyuşturucu baronu Ürdün uyruklu W.I.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarıldığı ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için iadesi istenilen şahsın sahte kimliklerle yakalandığı öğrenildi.

Sahte kimliklerin Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve İspanya adına düzenlendiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.