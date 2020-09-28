Kırmızı listedeki terörist Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi!

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İki önemli haber. 1-Diyarbakır Annelerinin 18’inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı Kategori’de aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun” ifadesini kullandı.

“VAHİYETTİN KARAY ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Yurt içinde bulunan teröristlerin yüze 60'ının sorumlusu olan, kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan Saha Sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

“AİLESİ 390 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİNDE”

İçişleri’nin açıklamasında bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubunun Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Teröristlerin Irak’ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi” denildi. DHA