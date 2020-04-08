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Kırşehir’de corona alarmı! 80 daireli site ve bir köy karantinada…

Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 blok site ve Savcılı Ebeyit köyünde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

22:33 -
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Kırşehir’de corona alarmı! 80 daireli site ve bir köy karantinada…

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kırşehir Merkez Kervansaray Mahallesi’nde bulunan 2 blok halindeki bir sitede ikamet eden vatandaşların bazılarının yapılan kontrollerinde corona virüsü (Covid-19) vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

FOTO: İHA

Polisin blok halindeki sitede aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında binada bulunanların ateşleri ölçülerek rutin sağlık kontrollerine başlanıldı.

Binaya sağlık görevlileri özel kıyafetler giyerek içeri girdi. Çevrede güvenlik alan polisler ise maske ve eldiven kullanarak tedbir aldı.

Ayrıca, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi’nde de karantina tedbiri uygulanmaya başlanıldı. (İHA)

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