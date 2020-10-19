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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği, Türkiye gündeminde sürekli yer alıyor. Son dönemlerde bitiş tarihi yaklaşırken devamlı uzatılan kısa çalışma ödeneği kasım ayında bitecek. Ay içindeki çalışmanın ödemesi ertesi ayın ilk haftasında yapıldığı için son kısa çalışma ödeneklerinin aralık ayının ilk haftasında hesaplarda olması bekleniyor.

Güncellenme: 11:12, 19/10/2020
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırıldı ve kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarih bir ay daha yaklaştı. Kısa çalışma ödeneği son gelişmeye göre kasım ayında bitecek.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Sayfaya girdikten sonra ‘IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız’ sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın.

Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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