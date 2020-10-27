Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği ile birlikte çalışanların maaşlarının bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

Yapılan son açıklamaya göre; iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği 30 Aralık tarihinde son bulacak.

Ayrıca işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği ödemeleri de iki ay süre ile uzatıldı.



BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.