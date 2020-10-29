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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, kim ne kadar para alacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 30 Ekim'de sona erecek olan kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı. Corona virüsü salgınıyla yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneğinde, çalışanların maaşlarının bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

Güncellenme: 09:54, 29/10/2020
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, kim ne kadar para alacak?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim’de sona eriyordu.

Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020’de sona erecek.

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“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.

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