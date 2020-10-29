Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, kim ne kadar para alacak?

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim’de sona eriyordu.

Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020’de sona erecek.

KİM NE KADAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALACAK?

BAKAN SELÇUK’TAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.