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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete’de yayınlandı 2 ay daha uzatıldı!

Kısa çalışma ödeneği bir kez daha uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen uzatılmayla tarihin 31 Ağustos'ta biteceği kararlaştırılmıştı. Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan karara göre kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. KÇÖ'nün uzatılmasına dair detaylar şu şekilde...

08:39 -
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete’de yayınlandı 2 ay daha uzatıldı!

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği birçok işveren ve çalışan için önem taşıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi: *Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yatırılacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül‘de, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.

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