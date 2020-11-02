Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlk olarak 26 Mart tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği ile pandemide istihdamda yaşanacak sıkıntının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Daha sonra aylık dönemlerle uzatılan kısa çalışma ödeneğine, son yayınlanan kararla iki ay daha ödenmeye devam edilecek. Sürenin uzatılması ile birlikte kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020′de sona erecek.

Meclis komisyonunda yeni hazırlanan ve 3 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan yasa tasarısına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilme yetkisi verilecek.

EKİM AYI ÖDEMELERİ 5 KASIM'DA YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekim ayına ait kısa çalışma ödeneği 5 Kasım itibariyle hesaplara geçmiş olacak.

Ödenek, İŞKUR üzerinde kayıtlı IBAN numarası bulunan kimselerin hesaplarına yatırılacak. IBAN kaydı bulunmayan kimseler ise ödemelerinin PTT şubelerinden alabilecek.

KİM NE KADAR ÖDENEK ALABİLİYOR?





İŞSİZLİK MAAŞI DA AYNI GÜN YATACAK

Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden ve belirli şartları sağlayan kimselere İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri de 5 Kasım'da hesaplara geçecek.

İŞKUR'un açıkladığı işsizlik maaşı başvuru şartları şöyle;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.