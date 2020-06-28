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Kısıtlama biter bitmez akın ettiler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, saat 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından Bakırköy ve Zeytinburnu sahil yolunda oluşan uzun araç parkı havadan görüntülendi.

21:34 -
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

YKS’nin ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla uygulanan kısıtlama 18.30’da sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Sokağa çıkanların tercih ettiği yerlerden bazıları Bakırköy ve Zeytinburnu sahilleri oldu.

Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte araçlarıyla sahillere akın edenler sahil yolunda metrelerce araç parkı oluşturdu. Bakırköy ve Zeytinburnu sahil yolunda oluşan araç parkları ve sahile gelenler havadan görüntülendi. (DHA)

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