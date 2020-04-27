Kısıtlama İstanbul’da fırsata dönüştü

İstanbullular, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalınca boşalan yollarda alt yapı çalışmaları hız kazandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaları sosyal medya hesabından “Siz evinizdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz” sözleri ile duyurdu.

BOZUK YOLLAR ONARILDI

Sokağa çıkma yasağından yararlanan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışmak için kent genelindeki kritik noktaları seçti ve 4 günlük yasakta Anadolu ve Avrupa yakasında 14 bin 500 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Yoğun araç ve yay trafiğinden dolayı çalışılması güç güzergahlarda oluşan bozulmalar düzeltildi. Normal şartlarda iki haftalık bir zaman diliminde tamamlanan çalışmalar, sokağa çıkma yasağı sürecine sığdırıldı.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Silivri ve Avcılar; Asya Yakası'nda ise Kadıköy, Kartal ve Sancaktepe'de yol ve meydanlarda bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi.

İSKİ DE TAŞKIN NOKTALARINA MÜDAHALE ETTİ

İBB'ye bağlı İSKİ de İstanbul'da her yağmurda taşkın yaşanan kritik noktalarda alt yapı çalışmalarını sürdürdü. Taşkınlara neden olan Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Beşiktaş ve Beykoz'da süren yağmur suyu hattı çalışmaları araç ve yaya trafiğinin olmaması nedeniyle hızlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında çalışmalarına başlanan 4 bin 674 metrelik Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli çalışmasının 1904 metrelik ilk bölümünün kazısı da pandemi sürecinde tamamlandı.

Bu tünelle Fatih, Esenler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Güngören, Bayrampaşa gibi ilçelerin yağmur suyu toplanacak. Tünel ile Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi'ne yağmurlu havalarda gelen yağmur suyu debisi azalacağı için elektrik masrafı önemli ölçüde azalacak. Projenin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

İMAMOĞLU HAFTA SONU ŞANTİYELERİ GEZDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Üsküdar'daki şantiyeleri ve meydanları dolaşıp, kurmaylarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İmamoğlu, “Böyle bir mücadele döneminde; yolların, meydanların, caddelerin boş olduğu bir anda, bütün bu alt yapıları halletmek, şehrimizin belki 40-50 yılında birçok sorunların yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.