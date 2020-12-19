Kısıtlama saatinde ekip otosunda video

İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, “Görüntülerin 17 Aralık’ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir.

Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.