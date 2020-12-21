Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan D.U., İ.S., H.Ö. ve D.B., misafirlikten geldiklerini belirtti. Şahısların tavırlarından şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar, kağıtlar arasına sıkıştırılmış bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 16 bin 344 TL parası uygulanan 4 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. (İHA)