Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Bursa’da kısıtlamada misafirlikten geldiklerini belirten 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan da 16 bin 344 TL para cezası uygulandı.

Güncellenme: 11:35, 21/12/2020
Haberler Gündem
Kısıtlama saatinde misafirlik pahalıya patladı

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan D.U., İ.S., H.Ö. ve D.B., misafirlikten geldiklerini belirtti. Şahısların tavırlarından şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.
Yapılan aramalarda bir miktar esrar, kağıtlar arasına sıkıştırılmış bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 16 bin 344 TL parası uygulanan 4 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. (İHA)

Ankara Bursa para Polis uygulama uyuşturucu