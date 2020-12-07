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Kısıtlamada ‘cenazemiz var’ diyerek toplanıp kumar oynadılar

Sokağa çıkma kısıtlaması da kumar bağımlılarını durduramadı. İstanbul Esenyurt’ta dernek adı altında faaliyet gösteren kumarhaneye baskın düzenleyen polis, çok sayıda kişiye işlem uyguladı. Kumar oynarken yakalan şahıslar “Cenazemiz vardı” diyerek kendilerini savundu.

Güncellenme: 09:34, 07/12/2020
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Kısıtlamada ‘cenazemiz var’ diyerek toplanıp kumar oynadılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı.

CENAZE İÇİN TOPLANDIK

İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu. Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi.

BİNLERCE LİRA CEZA

İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan binlerce lira ceza yazıldı. İki mekan da belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Emniyet Esenyurt İçeride istanbul Polis sigara
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