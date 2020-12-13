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Kısıtlamada lüks otomobille şehir turu yapan Suriyeli kadınlara ceza

Sakarya'da Suriye uyruklu üç kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında lüks araçla gezerken polise yakalandı. Polisin uyarısını dikkate almayıp aynı noktada ikince kez yakalanan kadınlara 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:53, 13/12/2020
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Kısıtlamada lüks otomobille şehir turu yapan Suriyeli kadınlara ceza

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin dün akşam yaptığı uygulama sırasında lüks bir otomobili durduruldu. Polis ekipleri, aracın içerisinde bulunan üç kadına sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ve seyahat izinlerinin olup olmadığını sordu. İlçeye yeni geldiklerini belirten kadınlara sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen evlerine gitmeyen üç kadın aynı noktada yeniden polis ekiplerince durduruldu. Kadınlar polislerden kendilerini bırakmalarını ve gezmek istediklerini söyledi. Polis, 3 kadına kısıtlamayı ihlali nedeniyle 3 bin 150şer TL ceza yazdı. Cezaya itiraz eden kadın sürücü, polislerle tartıştı. Üç kadın daha sonra evlerine gönderildi. (DHA)

Kadın Polis Sakarya Suriye uygulama