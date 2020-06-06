Kısıtlamasız ilk hafta sonu! İstanbul kendini dışarı attı

10 Nisan’da tartışmalı bir şekilde başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 5 Haziran’da yine tartışmalı bir şekilde son buldu. İstanbul’da yasaksız ilk hafta sonunda vatandaşlar soluğu deniz kıyısı ve ormanlık alanlarda aldı.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Bebek Sahili’ne geldi, spor ve yoga yaptı. Bir kişi ise köpekleri ile boğazda yüzdü.

NUSRET BÜTÜN KURALLARI ALTÜST ETTİ

Etçi Nusret Gökçe de Bebek Sahili’ne gelenler arasındaydı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp, maske bile takmayan Nusret, yol çalışması yapan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARABA PARK EDECEK YER KALMADI

Bazı vatandaşlar da Belgrad Ormanı’na akın etti. Araç park edecek alan kalmadı.

”ÇOK HEYECANLIYIM”

Adalar’da da yoğunluk yaşandı. Uzun zaman sonra Büyükada’ya gittiği için heyecanlı olan Dimar Şahin, “Çok heyecanlıyım. 3 aydır Adalar’a gidemiyoruz. Bugün de tam ada havası var. Adalar’da bir tur atıp geleceğim. Uzun zaman oldu. Özledik. Faytonlar için değil ben sadece şöyle bir deniz kenarında tur atıp geri döneceğim” dedi.

”KENDİMİZİ DENİZE ATTIK”

Şile’deki plajlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.

Köpeği ile denize giren Nesrin Eryazgan ise “Çok mutluyuz, 3 aydan sonra ilk defa bir cumartesi günü dışarı çıktık ve kendimizi denize attık. Köpeğim de çok mutlu oldu. Onu da belirli bir alanda dışarı çıkarabiliyorduk. O da bizim gibi çok mutlu” diye konuştu. (DHA)

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Yasağın başlamasına 2 saat kala açıklanan karar infiale neden oldu. Maskesiz ve tedbirsiz bir şekilde sokağa çıkan vatandaşlar marketlere, fırınlara akın etti. Zaman zaman kavgaya varan istenmeyen olaylar yaşandı.

Kararı izdiham olmaması için geç saatte açıkladıklarını dile getiren Bakan Soylu ise eleştirilerin hedefi olunca görevinden istifa etme girişiminde bulundu. Ancak Soylu’nun istifa karar Saray’dan geri döndü.10 Nisan’dan bu yana devam eden ve kademeli olarak il sayısı düşürülen hafta sonu sokağa çıkma yasağının 15 il için devam edeceği 4 Haziran akşamı İçişleri Bakanlı tarafından duyuruldu.

SOYLU YASAKLADI ERDOĞAN İPTAL ETTİ

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle çelişen yasak toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. Zira birçok kişi seyahat için bilet almış, kapılarını hizmete açan lokanta ve cafeler hafta sonu için hazırlık yapmıştı. Eleştiriler üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yasak kararını kaldırdığını duyurdu.