Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kısıtlamaya uymayan gençler polise yakanlandı, ‘Zeki Müren de izleyecek mi?’ dedi

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 genç polis ekiplerince yakalanırken gençlerden birisi kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna “Zeki Müren de izleyecek mi?” dedi.

Güncellenme: 23:08, 15/12/2020
Haberler Gündem

Aksaray'da saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetimler yapan polis ekipleri Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta kısıtlamaya uymayan 3 genci yakaladı.

Herhangi bir muaf belgeleri bulunmayan 3 genç polis ekiplerince cezai işlem yapılmak üzere 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Çevik Kuvvet Şube noktasına getirildi.

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin “Kısıtlamaya neden uymadınız?” sorusuna, “Sen sor diye” cevap verdi. “Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?” diye arkadaşına soran genç ardından kameramana, “Zeki Müren de izleyecek mi?” diye sordu.

Çevik Kuvvet noktasında 3 gence 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. İHA

İlginizi ÇekebilirSokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişiye işlemSokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişiye işlem
15 Temmuz Aksaray çevik kuvvet Cuma İçişleri Bakanlığı Pazartesi Polis
Yayınlanma Tarihi:22:54,