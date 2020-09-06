Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kıskançlık krizine girip eşini dokuz yerinden bıçakladı

Eşinin ihanetinden şüphelenen takıntılı koca dehşet saçtı. Sahte sosyal medya hesabı açıp eşini takip eden Orhan D., Melek D.'nin telefonundaki fotoğrafları görmek için zor kullandı. Çıkan tartışmada genç kadını dokuz yerinden bıçakladı. İki çocuk annesi kadın hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Sozcu.com.tr
07:47 -
Haberler Gündem
Kıskançlık krizine girip eşini dokuz yerinden bıçakladı

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İki çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Eşini bu hesap üzerinden takip eden Orhan D., bir süre sonra telefonundaki fotoğrafları göstermesi için genç kadını zorladı. Melek D.’nin karşı çıkması üzerine Orhan D. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

İki çocuk annesi 27 yaşındaki Melek D.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. (FOTO: DHA)

DOKUZ BIÇAK DARBESİ

Yardım çığlıklarını duyan komşular Melek D.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda dokuz bıçak yarası tespit edilen 27 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 37 yaşındaki Orhan D. olay yerinden kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. (DHA)

Bursa Çocuk Kadın Ölüm Polis sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more