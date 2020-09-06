Kıskançlık krizine girip eşini dokuz yerinden bıçakladı

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İki çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Eşini bu hesap üzerinden takip eden Orhan D., bir süre sonra telefonundaki fotoğrafları göstermesi için genç kadını zorladı. Melek D.’nin karşı çıkması üzerine Orhan D. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

DOKUZ BIÇAK DARBESİ

Yardım çığlıklarını duyan komşular Melek D.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda dokuz bıçak yarası tespit edilen 27 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 37 yaşındaki Orhan D. olay yerinden kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. (DHA)