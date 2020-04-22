”Kıskançlıktan yaptım” dedi, serbest bırakıldı!

Dün gece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Özel bir bankanın güvenlik görevlisi Halil T., bir aydır ayrı yaşadığı öğretmen olan eşi Banu T.’nin evine gitti. Eşi, iki çocuğu ve eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sokak tedbir amaçlı kapatılarak, özel hareket polisleri çağırıldı. Halil T., önce kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Polis binaya girmek için hazırlık yaparken pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı.

”KENDİMİ KAYBETTİM”

Gözaltına alınan Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Halil T., ifadesinde şunları söyledi: ”Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım.”

Mahkeme, Halil T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (DHA)