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Kıyıköy nerede? Kıyıköy Trakya’nın neresinde ve hangi şehirde?

Enerji kaynağı bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Kıyıköy hakkında detaylar merak ediliyor. Kıyıköy 1987 yılında belediye olmuştur ve 2015 yılındaki nüfus sayımına göre, 933 kadın ve 1015 erkek olmak üzere toplam nüfusu 1948 kişidir. İşte Kıyıköy hakkında detaylar...

11:55 -
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Kıyıköy nerede? Kıyıköy Trakya’nın neresinde ve hangi şehirde?

Türkiye’nin enerji kaynağı bulduğu iddialarının ardından Kıyıköy gündeme oturdu. Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.

KIYIKÖY NEREDE?

Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz’e bu kasabadan dökülmektedir. Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık ve ormancılıktır. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola Manastırı buradadır. İstanbul’dan günübirlik turlar veya geziler için uygundur. Kasaba yakınındaki Bahçeköy manda yoğurduyla ünlüdür.

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