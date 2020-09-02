‘Kız arkadaşıma dokundu’ dedi, tabanca kabzasıyla vura vura öldürdü

Osmangazi ilçesinde Cüneyt A.(16) kız arkadaşıyla birlikte dolmuşta yolculuk yaparken, iddiaya göre Mehmet Yavaş (58) isimli yolcu Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu.

Genç kızın tepki göstermesi üzerine Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. 2 kişi dolmuştan inerek kavga etmeye başladı. O sırada Cüneyt A.’nın arkadaşı Cesur A.’da (18) kavgaya dahil oldu. 2 genç yaşlı adamı tekme tokat darp ederek bölgeden uzaklaştı.

KISA SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜ

Ancak sinirini alamayan Cüneyt A. kısa süre sonra geri dönerek Mehmet Yavaş’ı takip etti. Cüneyt A., caddeye çıktığı anda arkasından yaklaştığı Yavaş’ı kuru sıkı tabancanın kabzasıyla darp etmeye başladı.

Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam kanlar içerisinde yerde kaldı. Yavaş’ın yere düşmesine aldırmayan Cüneyt A. darp etmeye devam etti. Genç kızın araya girmesinin ardından öfkeli genç yaşlı adamı bırakarak bölgeden uzaklaştı.

HASTAHANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yavaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Cüneyt A.’nın kimliğini tespit eden polis, 16 yaşındaki genci yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından, Cüneyt A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)