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Kız arkadaşını bıçakladı! Sosyal medyada yazdıkları ‘pes’ dedirtti

Aydın'da Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Y.'yi (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise 'pes' dedirtti.

Güncellenme: 23:59, 29/11/2020
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Kız arkadaşını bıçakladı! Sosyal medyada yazdıkları ‘pes’ dedirtti

Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı’nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmazı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaza ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Y. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rüya Y.’yi bıçakla yaralayan Ümit D.’nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi.

Ümit D.’nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım” ifadelerine yer verdiği görüldü. DHA

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