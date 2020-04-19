Kız arkadaşının kullandığı otomobilin bagajında yakalandı

İstanbul’da Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde denetleme noktası oluşturdu.

Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen bir kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü.

POLİS, KADININ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Otomobili durdurulan kadın sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi.

Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Suriye uyruklu Alaa Mohammad olduğu belirlendi.

BİR KİŞİYİ DÖVMÜŞ

Suriyeli kadın ile bagajda şüpheli gözaltına alınırken, aranan kişinin neden bagajda saklandığı da soruşturma sonucu ortaya çıktı. Alaa Mohammad’in oturduğu evde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü, polise şikayet edilmesinden korktuğu için kız arkadaşından kendisini bagajda saklayarak, başka yere götürmesini istediği anlaşıldı. (DHA)