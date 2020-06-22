Kız isteme törenine corona virüsü de geldi, mahalle karantina altına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi’nde iki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasimi düzenlendi. Kız isteme merasiminin ardından Hatay'dan geldikleri öğrenilen erkek tarafı memleketlerine geri döndü.

5 KİŞİ DE CORONA VİRÜSÜNE RASTLANDI

Erkek tarafının Hatay'a dönmesinin ardından kız tarafından 1 kişi corona virüsü belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Kişinin corona testinin pozitif çıkmasının ardından kız isteme merasimine katılan diğer kişilere de test yapıldı.

Yapılan testlerin ardından 4 kişinin daha testinin pozitif çıktığı ve tedavilerine başlandığı öğrenildi. Ailenin mahallede çok sayıda kişiyle temasta bulunmasından dolayı mahalle İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

ERKEK TARAFI DA HATAY’DA KARANTİNAYA ALINDI

Hatay’dan kız istemeye gelen erkek tarafının da memleketlerinde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

FİLYASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kesecik Mahallesi girişinde jandarma ekipleri önlem alırken, filyasyon ekiplerinin de çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Bilindiği üzere Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi de, corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 3 Haziran'da karantinaya alınmış, giriş-çıkış kısıtlaması 18 Haziran'da sona ermişti.

İHTİYAÇLARINI BELEDİYE KARŞILAYACAK

İlçede artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şöyle konuştu:

* Kesecik Mahallemizde kız isteme merasiminden dolayı 5 kişi de corona çıktı. Tedbir amaçlı burayı gece yarısı karantinaya aldık. Daha önce karantinaya alınan Değirmenci Mahallemizdeki karantina da sona erdi.

* İlçemizdeki vakaların büyük çoğunluğu ilçe dışından gelenlerden kaynaklıyor. Kesecik Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız tarımla uğraşıyor. Sulama döneminde olmamızdan dolayı, çiftçilerimiz karantina sürecinde tarlalarına gidebilecekler.

* Ayrıca karantina sürecinde bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte toplu alanlardan uzak durması sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uyması gerekiyor.