Kız meslek lisesinde şoke eden olay

Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’ndeki Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi’nde sabah okula gelen müdür yardımcısı, odasında bulunan çelik kasanın açıldığını ve içinde 7 bin 590 TL bulunan okul aile birliğine ait kumbaranın çalındığını fark etti.

Müdür yardımcısının ihbarı üzerine okula gelen, polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

KARAKOLDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, müdür yardımcısının odasına giren tek kişinin, hizmetli Celal Kurtul olduğunu belirledi. Ekipler, Kurtul’u gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Kurtul, ifadesinde, suçunu kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtul, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Pişmanım” dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Celal Kurtul, hırsızlık suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)