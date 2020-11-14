Kızı dağda, oğlu askere gidiyor: “Gel teslim ol kızım, kardeş katili olma”

Nazlı Sancar Van'da yaşayan acılı bir anne. Kızı Şeyma tam 8 yıl önce daha 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmış. Yıllardır kızından haber alamıyor.

Nazlı Sancar'ın yüreğindeki ateş birkaç haftadır daha da büyüyor. Çünkü oğlu Yusuf'u askere göndermeye hazırlanıyor. Nazlı Sancar, “Kardeş kardeşi öldürmesin” diye feryad ediyor.

“KARDEŞ KARDEŞİ ÖLDÜRMESİN”

Dağdaki kızına seslenen ve devlet güçlerine teslim olma çağrısında bulunan acılı annenin feryadı yürek burktu:

“Artık dayanacak gücüm kalmadı. Şeyma kızım, kardeşin 2 ay sonra askere gidecek. Kardeş kardeşi öldürmesin, gel. Yusuf artık askere gidecek. Karşına çıkarsa kardeşini mi öldüreceksin. Gel devlet güçlerine teslim ol. Kardeşin, ‘Ablam gelsin sonra askere gideceğim' diyor, ağlıyor, ‘Ablamı görmeden gitmek istemiyorum' diyor.

Gel kardeşinin katili olma, kardeş kardeşi öldürüyor, herkes seni çok özledi, senin için gece gündüz ağlıyoruz. Kardeşin önüne gelirse öldüreceksin, kardeşin muayenede ağladı. ‘Anne ben askere gideceğim, ablam önüme gelecek ya ben öldüreceğim ya da o beni öldürecek' dedi, gel kardeş katili olma. Hepimiz senin kahrından ölüyoruz.”

Nazan Sancar, bir buçuk yıldır Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyor. (İHA)