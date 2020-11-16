Kızıl geyik avlayan eski başkan: Her şey yasal

Tarım ve Orman Bakanlığı, kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 14 bin ile 30 bin lirasında bedellerle ihale açtı. Bu ihaleye katılarak Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı eteklerindeki kızıl geyik avına çıkan Alanya’nın kapatılan Güzelbağ belde belediyesinin eski başkanı MHP’li Mehmet Kula, avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kula fotoğrafın altına da, 2020-2021 Av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır Beye, bize rehberlik eden Rasim Altıntaşa, yol arkadaşım Hüseyin Güven Beye yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum diye yazdı.

Ancak fotoğraf, tartışmaya neden oldu. Mehmet Kula’nın avladığı hayvanın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.

‘YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞ OLSAM ZATEN MÜDAHALE EDİLİRDİ’

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Mehmet Kula, yaptığı işin yasal olduğunu söyledi. Mehmet Kula, yasal olarak avlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak için yaşlıların avlanılmasına izin veriliyor. Ben devlet adamıyım, yanlış, yasal olmayan bir şeyi asla yapmam. Devletin polisi, jandarması var, yanlış bir şey yapmış olsam zaten müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği parayı, devlet hayvanlara yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Dünyada bu avlanma şekli av hayvanının olduğu bütün ülkelerde var. Unutmasınlar; giydikleri ayakkabı hayvan derisi, giydikleri kürkler hayvan derisi, kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir lira devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin. Fincancı katırları ürktüğüne göre yanlış yolda değiliz.”

‘NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR GEYİK DEĞİL’

Mehmet Kulaya rehberlik eden bölgedeki Lütfiye köyünün muhtarı Rasim Altıntaş, yörede yasal olarak avlanma yapıldığını söyledi. Kızıl geyik için açılan ihaleye Mehmet Kulanın da katıldığını ifade eden Altıntaş, İhale sonucu alınan yasal bir avlanma söz konusu. Zaten Mehmet Kulanın yanında Milli Parklar görevlisi de yer alıyor. Avladığı geyik de bu bölgede oldukça fazla olan yaşı ilerlemiş bir geyik. Ancak bahsedildiği gibi avlanması yasak olan ya da nesli tükenmekte olan bir geyik değil dedi.

‘ELDE EDİLEN GELİR HAYVANLARA HARCANIYOR’

Bakanlığın açtığı ihalelerde elde edilen paraların yine hayvanlar için harcandığını ifade eden Rasim Altıntaş, Türkmen Dağı’nda yaklaşık 500 kızıl geyik var. Açılan ihalelerden elde edilen paralar bakanlık tarafından tamamı yine bu hayvanlara yonca ve yem için harcanıyor. Sadece geyikler değil, bölgelerdeki tavşan, kızıl geyik, yaban domuzu gibi bütün hayvanlara yem dağıtılıyor. Kış şartları başladıktan itibaren çalışıyoruz. Ormanın görevlilerinin ulaşamadığı yerlere traktörlerimiz ile ulaşıyoruz. Türkmen Dağı’nın Türkmen Baba mevkii olan bin 800 rakımda kızıl geyiklerin bol olduğu bir mevkii, biz de doğaya yem bırakıyoruz şeklinde konuştu.