Kızılay Başkanı Kınık’tan deprem açıklaması: Artçılar nedeniyle yıkılabilirler

Kızılay Başkanı Kınık, sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl’de 17:24’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Kınık, şu ifadeleri kullandı:

* 17:24 – 5.7 Büyüklük, 17:34 – 4.6 Büyüklük, 18:09 – 4.7 Büyüklük

* Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad'dan gelecek uyarılar izlenmeli. Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.

“ARTÇI DEPREMLER, FIRTINA GİBİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Depremle ilgili canlı yayında açıklamalarda da bulunan Kınık, şöyle konuştu:

* 5.7 büyüklüğünde ama genel olarak Karlıova ve köylerinde hasar oluşturduğu görülüyor. Hocalarımızında ifade ettiği gibi, tehlikeli bir kavşak. Üst üste gelen artçı depremler, fırtına gibi de değerlendirilebilir.

* Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, Erzurum’a doğru hasar olmadığı, daha çok Karlıova ve çevresine etki ettiği belirtiliyor. Erzurum’da, Muş’ta ve bölgede gönüllülerimiz intikal ettiler.

* Deprem fırtınası dediğimiz depremler devam edebilir, kerpiç evlere girilmemeli. Hayvan barınakları için duyarlı olunmalı. Hava yağmurlu ama dikkat etmeliler. Biz destek olacağız vatandaşlarımıza. Evlerine girmesinler.

* Yedisu, Elmalı’da ev ve ahırların yıkılmış olduğu ama can kaybımız yok. Şu an itibariyle ağır bir tablo görünmüyor. Ama orada kırsal yapı stoğumuz çok kötü, orta hasar almış olsalar bile artçılar nedeniyle yıkılabilirler.

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