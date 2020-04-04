Kızılay sahadan hiç çekilmedi çadır hastane üretiyoruz

Corona virüsünün yayılması üzerine “Kızılay'ın nerede olduğu” soruldu. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “152 yıldır olduğu gibi biz yine sahadayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Kınık, maske üretimine başlayacaklarını, laboratuarlarının bir kısmını Sağlık Bakanlığı emrine verdiklerini açıkladı.

Mart ayın başında yapılan toplantılarda Kızılay'a halkı bilinçlendirme görevi verildiğini, el yıkanmasından, hijyen kurallarına, virüsün nasıl yayıldığına kadar bir çok konuda videolar, afişler hazırlandığını kaydeden Kınık, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

47 İL'DE KARANTİNA MERKEZİ

*Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine Doğu sınırımızda 150 sahra hastanesi kurduk. İran'dan gelenler burada karantinaya alındı.

*Umreden, Avrupa ve ABD'den gelenler için 47 il'de 80 karantina merkezimizde 20 bin kişiyi karantinaya aldık. Bunların bütün ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılandı. Sağlık Bakanlığı da tıbbi gözetleme yaptı.

*9 bin 500 Kızılay görevlisi ve gönüllüsü vatandaşlarımıza gıda desteği ulaştırdı. Sağlık Bakanlığımız ulusal tanı ve laboratuar kapasitesini artırmak istedi.

*Corana tanısıyla ilgili en hızlı ve kapasiteli cihazlara Kızılay sahiptir. 4 referans laboratuarımızın yarısını Sağlık Bakanlığına ayırdık. Ankara ve İstanbul'daki laboratuarlarımızda günlük 6 bin test çalışılabiliniyor.

KAVURMA DAĞITILIYOR

*Evden çıkmaması istenen 65 yaşın üzerindekiler ile kronik hastalığı olanlara tüm il ve ilçelerimizde yardımlar yapıyoruz. Kızılay gönüllüleri ve VEFA grubu vatandaşların ihtiyacını gideriyor. 80 bin civarında da kronik hastalığı olanlara ulaştık.

*Salgının vurduğu ekonomi nedeniyle işsiz kalan, günlük yevmiye ile çalışanların çoğu mağdur oldu. Neredeyse yarım milyona yakın insan zor durumda.

*Biyolojik afetten sonra ikinci olarak sosyal sorunlar çıkacak. Devlet bazı kurumsal tedbirler de aldı. ‘Biz Bize Yeteriz', ‘Bu Hilal Bu Günler İçin' kampanyalarını başlattık. 50 milyon liralık paket çıkarttık.

*1 milyon insana ulaşıyoruz. Gıda, hijyen kolilerinin yanı sıra birer kiloluk kavurma konservelerini dağıtıyoruz.

ÇADIR HASTANELER

*İşini kaybeden 75 bin aileye nakit aylık 400 lira dağıtıyoruz. İlk doğum desteği olarak da 150 lira veriyoruz. Çadır imalat fabrikalarımızda üç vardiya halinde çadır hastane üretiyoruz.

*Maskeye de ihtiyaç var. Dünyanın bütün maskelerin kumaşları Gaziantep'te üretiliyor. Biz şuna karar verdik: Bu ay içinde maske fabrikamızda imalata başlıyoruz.

*Devlet hastaneleri maske bulabiliyor. Ama üniversite hastanelerine Kızılay olarak biz destek oluyoruz.

İYİLEŞENLERDEN ALINACAK

*Hastalığı geçirmiş olanlardan alınacak olan antikorların, hasta olanlara verilmesi konusunda Bilim Kurulu karar aldı.

*Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'nin her tarafında yeni uygulanacak tedavi için hazırlıklarımızı tamamladık. İyileşenden plazmalarını alıp, bunları yoğun bakımda olanlara vereceğiz.