Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kızılay son üç yılda 6.7 milyar bağış topladı

Ensar Vakfı'na yapılan bağışa aracılık etmesiyle gündeme gelen Kızılay’ın son üç yılda topladığı bağış ve yardım miktarı 6.7 milyar lira oldu.

Ali Ekber ERTÜRK
14:10 -
Haberler Gündem
Kızılay son üç yılda 6.7 milyar bağış topladı

Ensar Vakfı’na Başkentgaz tarafından 8 milyon dolarlık bağışa aracılık etmesiyle gündeme gelen Kızılay'ın üç yılda topladığı bağış ve yardım miktarının 6.7 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Dernek; 2016'da 1.1 milyar, 2017'de 2.2 milyar, 2018'de 3.4 milyar lira bağış ver yardım aldı.

Kızılay’ın topladığı ve toplamaya devam ettiği bağışlar şöyle:

ULUSLARARASI BAĞIŞLAR

– Arakan Bağışları (Barınma ünitesi, nakdi, gıda paketi, hijyen seti, mutfak seti, branda, battaniye)
– İdlib Acil Konaklama Evleri (Ev: 3 bin TL, tuğla: 50 TL)
– İdlib Göç İnsani Yardım
– Su Kuyusu Bağışı
– Sudan’a İnsani Yardım
– Arnavutluk’a İnsani Yardım
– Güneydoğu Afrika'ya İnsani Yardım
– Endonezya’ya İnsani Yardım
– Filistin ve Gazze'ye İnsani Yardım
– Doğu Afrika’ya İnsani Yardım
– Yemen’e İnsani Yardım
– Somali’ye İnsani Yardım
– Halep’e İnsani Yardım
– Suriye’ye İnsani Yardım
– Irak’a İnsani Yardım

AFET MÜDAHALE BAĞIŞLARI

– Mobil Mutfak Bağışı
– Acil Afet Çadırı Bağışı
– Elazığ Depremi İnsani Yardım

SOSYAL YARDIM BAĞIŞLARI

– Sevgi Bohçası Bağışı (250 TL)
– Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları (500 TL)
– Aşevlerine Nakdi Bağış (Günlük: 35 TL, 1 haftalık: 255 TL, 1 aylık: 1000 TL)
– Terör Mağdurlarına Bağış
– Kızılay Kart Bağışı (150 TL)

EĞİTİM BAĞIŞLARI

– Eğitim Genel Bağışı
– Geleceğe El Uzat
– Yayın Şartlı Bağışı
– Burs Yardımı
– Özel Eğitim Sınıfları Şartlı Bağışı
– Kolide Ne Var?

KURBAN BAĞIŞLARI

– Adak Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Akika Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Nafile Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Şükür Kurbanı Bağışı (850 TL)

GENEL BAĞIŞ

– Nakdi Bağış
– Ayni Bağış (Barınma, beslenme, giyim, kırtasiye malzemesi, hijyen ürünleri, elektronik cihaz, mobilya vb. mal ve eşya)
– Zekat, Adak, Fidye
– Gayrimenkul Bağışları

Kızılay’ın kamuya açıklanan 2018 Gelir Tablosu ise şöyle:

Gelir Toplamı : 4.5 milyar lira
Üye Ödentileri : 777.4 bin lira
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: 5.6 milyon lira
Diğer Bağış ve Yardımlar: 3.4 milyar lira
İktisadi İşletme Gelirleri: 2.536 milyon lira
Finansal Gelirler: 112.2 milyon lira
Diğer Gelirler: 924.9 milyon lira
Kira Gelirleri: 69.1 milyon lira

Son güncelleme: 14:12 30.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more