Kızılay son üç yılda 6.7 milyar bağış topladı

Ensar Vakfı’na Başkentgaz tarafından 8 milyon dolarlık bağışa aracılık etmesiyle gündeme gelen Kızılay'ın üç yılda topladığı bağış ve yardım miktarının 6.7 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Dernek; 2016'da 1.1 milyar, 2017'de 2.2 milyar, 2018'de 3.4 milyar lira bağış ver yardım aldı.

Kızılay’ın topladığı ve toplamaya devam ettiği bağışlar şöyle:

ULUSLARARASI BAĞIŞLAR

– Arakan Bağışları (Barınma ünitesi, nakdi, gıda paketi, hijyen seti, mutfak seti, branda, battaniye)

– İdlib Acil Konaklama Evleri (Ev: 3 bin TL, tuğla: 50 TL)

– İdlib Göç İnsani Yardım

– Su Kuyusu Bağışı

– Sudan’a İnsani Yardım

– Arnavutluk’a İnsani Yardım

– Güneydoğu Afrika'ya İnsani Yardım

– Endonezya’ya İnsani Yardım

– Filistin ve Gazze'ye İnsani Yardım

– Doğu Afrika’ya İnsani Yardım

– Yemen’e İnsani Yardım

– Somali’ye İnsani Yardım

– Halep’e İnsani Yardım

– Suriye’ye İnsani Yardım

– Irak’a İnsani Yardım

AFET MÜDAHALE BAĞIŞLARI

– Mobil Mutfak Bağışı

– Acil Afet Çadırı Bağışı

– Elazığ Depremi İnsani Yardım

SOSYAL YARDIM BAĞIŞLARI

– Sevgi Bohçası Bağışı (250 TL)

– Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları (500 TL)

– Aşevlerine Nakdi Bağış (Günlük: 35 TL, 1 haftalık: 255 TL, 1 aylık: 1000 TL)

– Terör Mağdurlarına Bağış

– Kızılay Kart Bağışı (150 TL)

EĞİTİM BAĞIŞLARI

– Eğitim Genel Bağışı

– Geleceğe El Uzat

– Yayın Şartlı Bağışı

– Burs Yardımı

– Özel Eğitim Sınıfları Şartlı Bağışı

– Kolide Ne Var?

KURBAN BAĞIŞLARI

– Adak Kurbanı Bağışı (850 TL)

– Akika Kurbanı Bağışı (850 TL)

– Nafile Kurbanı Bağışı (850 TL)

– Şükür Kurbanı Bağışı (850 TL)

GENEL BAĞIŞ

– Nakdi Bağış

– Ayni Bağış (Barınma, beslenme, giyim, kırtasiye malzemesi, hijyen ürünleri, elektronik cihaz, mobilya vb. mal ve eşya)

– Zekat, Adak, Fidye

– Gayrimenkul Bağışları

Kızılay’ın kamuya açıklanan 2018 Gelir Tablosu ise şöyle:

Gelir Toplamı : 4.5 milyar lira

Üye Ödentileri : 777.4 bin lira

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: 5.6 milyon lira

Diğer Bağış ve Yardımlar: 3.4 milyar lira

İktisadi İşletme Gelirleri: 2.536 milyon lira

Finansal Gelirler: 112.2 milyon lira

Diğer Gelirler: 924.9 milyon lira

Kira Gelirleri: 69.1 milyon lira