Kızılay son üç yılda 6.7 milyar bağış topladı

Ensar Vakfı’na Başkentgaz tarafından 8 milyon dolarlık bağışa aracılık etmesiyle gündeme gelen Kızılay'ın üç yılda topladığı bağış ve yardım miktarının 6.7 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Dernek; 2016'da 1.1 milyar, 2017'de 2.2 milyar, 2018'de 3.4 milyar lira bağış ver yardım aldı.
Kızılay’ın topladığı ve toplamaya devam ettiği bağışlar şöyle:
ULUSLARARASI BAĞIŞLAR
– Arakan Bağışları (Barınma ünitesi, nakdi, gıda paketi, hijyen seti, mutfak seti, branda, battaniye)
– İdlib Acil Konaklama Evleri (Ev: 3 bin TL, tuğla: 50 TL)
– İdlib Göç İnsani Yardım
– Su Kuyusu Bağışı
– Sudan’a İnsani Yardım
– Arnavutluk’a İnsani Yardım
– Güneydoğu Afrika'ya İnsani Yardım
– Endonezya’ya İnsani Yardım
– Filistin ve Gazze'ye İnsani Yardım
– Doğu Afrika’ya İnsani Yardım
– Yemen’e İnsani Yardım
– Somali’ye İnsani Yardım
– Halep’e İnsani Yardım
– Suriye’ye İnsani Yardım
– Irak’a İnsani Yardım
AFET MÜDAHALE BAĞIŞLARI
– Mobil Mutfak Bağışı
– Acil Afet Çadırı Bağışı
– Elazığ Depremi İnsani Yardım
SOSYAL YARDIM BAĞIŞLARI
– Sevgi Bohçası Bağışı (250 TL)
– Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları (500 TL)
– Aşevlerine Nakdi Bağış (Günlük: 35 TL, 1 haftalık: 255 TL, 1 aylık: 1000 TL)
– Terör Mağdurlarına Bağış
– Kızılay Kart Bağışı (150 TL)
EĞİTİM BAĞIŞLARI
– Eğitim Genel Bağışı
– Geleceğe El Uzat
– Yayın Şartlı Bağışı
– Burs Yardımı
– Özel Eğitim Sınıfları Şartlı Bağışı
– Kolide Ne Var?
KURBAN BAĞIŞLARI
– Adak Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Akika Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Nafile Kurbanı Bağışı (850 TL)
– Şükür Kurbanı Bağışı (850 TL)
GENEL BAĞIŞ
– Nakdi Bağış
– Ayni Bağış (Barınma, beslenme, giyim, kırtasiye malzemesi, hijyen ürünleri, elektronik cihaz, mobilya vb. mal ve eşya)
– Zekat, Adak, Fidye
– Gayrimenkul Bağışları
Kızılay’ın kamuya açıklanan 2018 Gelir Tablosu ise şöyle:
Gelir Toplamı : 4.5 milyar lira
Üye Ödentileri : 777.4 bin lira
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: 5.6 milyon lira
Diğer Bağış ve Yardımlar: 3.4 milyar lira
İktisadi İşletme Gelirleri: 2.536 milyon lira
Finansal Gelirler: 112.2 milyon lira
Diğer Gelirler: 924.9 milyon lira
Kira Gelirleri: 69.1 milyon lira