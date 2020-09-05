Kızılay’dan KKTC’deki iki görevli için 4 milyon liralık konak

Kızılay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) iki personeli için satın aldığı tarihi konak 4 milyon liraya mal olacak. Kıbrıs Kızılay binasının içinde kendilerine ayrılan bölümde biri kadrolu iki personel ile temsil edilen delegasyon başkanlığı faaliyetlerinde kullanılması planlanan konak, geçen yıl Mayıs ayında 175 bin sterline (1 Milyon 700 bin TL) satın alındı. Restorsayon için ise 2 milyon 180 bin liraya ihale edildi.

VENEDİK VE OSMANLI DÖNEMİ KONAK

Kızılay'dan alınan bilgiye göre Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’deki Venedik ve Osmanlı dönemi izleri taşıyan tarihi konak restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölge halkına hizmet verecek.

Kültür Merkezi ve KKTC Delegasyon Başkanlığı idari faaliyetlerinde kullanılacak. Binanın Ekim ayı başında faaliyete geçmesi bekleniyor.

“BÖYLE BİR MERKEZE İHTİYAÇ VARDI”

Tarihi konak yerine Kızılay'ın hizmetlerine uygun bir bina alınması yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, Kızılay'dan “Kızılay'ın Kıbrıs'taki gelecek planları için böylesi bir merkeze ihtiyaç vardı. Binada bölge halkına hizmet verecek bir kültür merkezi olacak. Engelli bireyler rahat vakit geçirebilecek. Ailelere yönelik psikososyal hizmet merkezi faaliyetleri olacak. İlköğretim ve liseli çocuklara Kızılaycılık eğitimleri verilecek. Halka açık sanatsal ve kültürel sergiler, musiki aktiviteleri olacak. Ayrıca çalışma ofislerinden oluşacak” açıklaması yapıldı.