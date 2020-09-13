Kızılay’la ilgili skandal iddia: 144 bin liralık alışveriş kartı kayboldu

Son dönemde kamuoyuna yansıyan haberlerle tartışılan kurumlardan biri haline gelen Kızılay'la iddialara bir yenisi daha eklendi. 144 bin lira değerindeki alışveriş kartlarının kaybolduğu Kızılay İzmir Şubesi’nde fatura personele kesildi. Açığı kapatmak için personelden zoraki 10-15 bin lira arasında para kesildiği iddia edildi.

AKP’DEN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konuyla ilgili müfettiş görevlendirilip görevlendirilmeyeceğini sordu. 2018 yılında Kızılay İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine AKP’den Gaziemir belediye başkan adayı gösterilen Kerem Fahri Baykalmış'ın getirildiğini hatırlatan Sertel, İzmir Şubesi'nde yaşananları şu cümlelerle anlattı:

* En tepeden en alt kademeye kadar siyasileşen ve AKP'li kadrolarca basamak olarak kullanılan Türk Kızılay'ının içine düştüğü durum çok üzücü. Yandaş isimlerin yönetiminde olan Kızılay'ın kah kavurmaları otellerden çıkar kah ihtiyaç sahiplerinin alışveriş kartları kaybolur. Halkımız Kızılay'ın amacından saptığını ve yandaşların kurumda cirit attığını düşünüyor. Bunun bir örneği de İzmir'de yaşandı.

PARASI OLMAYAN KREDİ ÇEKSİN

* Kızılay İzmir Şubesi'ne 2014 seçimlerinde AKP Gaziemir Belediye Başkanı Adayı olan ve kaybeden Kerem Fahri Baykalmış atandı. Baykalmış ve yönetimi görevde iken bir süre önce ihtiyaç sahiplerinin kullanması için dağıtılan 100 ve 200 TL'lik alışveriş kartlarının 500'den fazlasının ‘kaybolduğu' iddia ediliyor.

* 144 bin TL'lik kayıp kartların faturası da kurumda çalışan 10 kadar personele kesiliyor. Personelden 10-15 bin lira arasında para zoraki olarak alınıyor. Parası olmayandan kredi çekip ödemesi isteniyor. İşlerini kaybetme korkusu yaşayan personel de bu paraları istemeye istemeye veriyor. Şube yönetimi kartların nasıl kaybolduğunu ortaya çıkarmak yerine bu şekilde üzerini kapatmayı tercih ediyor.