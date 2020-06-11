Kızılırmak’tan acı haber! Üçünün de cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 4 çocuktan 3'ü bir daha çıkamadı.

İŞÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Arkadaşlarının boğulduğunu düşünen çocuklardan diğeri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi. Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112'den yardım istendi.

Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3'ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı.

AFAD'da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

KORKARAK OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ

Kayıp yetişkinin ise tepkilerden korkarak olay yerini terk ettiği anlaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi. Çocukların cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)