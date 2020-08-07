Kızılkaya zirvesinde rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Aladağlar bölgesi Kızılkaya zirvesine sportif amaçlı tırmanış gerçekleştiren 48 yaşındaki doktor Coşkun Köse bir süre sonra rahatsızlandığı için yardım istedi. Helikopterle harekete geçen arama kurtarma timinden bir görevli halatla zirveye inerek dağcıyı helikoptere taşıdı. Kurtarılan dağcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma de Jandarma Genel Komutanlığı, kurtarma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Komutanlık açıklamasında ise “Niğde Aladağlar bölgesi Kızılkaya zirvesinde rahatsızlanan bir vatandaşımız, olay yerine yönlendirilen helikopter ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ile kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.