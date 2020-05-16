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Kızını döverek öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!

Gaziantep’te 9 yaşındaki kızını döverek öldürme suçundan tukuklanan baba, Kahramanmaraş Cezaevi'nde yaşamına son verdi.

17:11 -
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Kızını döverek öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!

Olay, 17 Nisan tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan’ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep'te cezaevine konulan baba Müslüm Aslan, 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm Aslan'ı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu.

Kendini ranzasına çarşafla asarak yaşamına son veren Müslüm Aslan'ın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm Aslan'ın cenazesinin yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. (İHA)

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