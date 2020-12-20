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Kızını hastaneye götürmek isteyen baba kurşunların hedefi oldu

Gaziantep'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 23:18, 20/12/2020
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Kızını hastaneye götürmek isteyen baba kurşunların hedefi oldu

Olay, akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kızını hastaneye götürmek için otomobilini garajdan çıkaran Ömer Faruk Ö., garajın önüne park eden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli otomobilden aldığı tabanca ile Ömer Faruk Ö.ye ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ömer Faruk Ö., Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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