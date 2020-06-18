Kızını öldüren cani babayla ilgili kan donduran mezar detayı!

Annesi ve babası ayrı olan 20 yaşındaki Merve Konukoğlu, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşıyordu. Konukoğlu, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için bir süredir Elazığ’da, ağabeyinin yanında kalıyordu.

Kızının kente geldiğinin haberini alan baba da oğlunun evine gitti. 20 yaşındaki kıza ateş açan baba daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istedi.Merve Konukoğlu hayatını kaybetti Ağır yaralı halde bulunan baba hastaneye kaldırıldı.

”HERKESİ AFFEDERİM AMA BABAMI EDEMEM”

Merve’nin kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kızın “Herkesi affederim ama babamı edemem” yazdığı görüldü.

”BU MEZARA YA BEN YA DA KARIM GİRECEK”

Baba Mikail Konukoğlu’nun ise cinayeti çok daha önceden planladığı, yaşadığı köyde mezar kazdığı ortaya çıktı. Katil babanın mezarı kazarken, “Bu mezara ya ben ya da karım girecek” dediği öne sürüldü.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Diyarbakır’dan olay yerine gelen anne Meryem’in ise feryatları yürekleri dağladı. “Kızım daha sınava girecekti. Beni çok sevdi, ondan vuruldu” diyerek fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



