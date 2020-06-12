Kızını saçından tutup sokakta sürükledi

Edinilen bilgilere göre, söz konusu olay Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı.

Saat 11:00 sularında A.T.K isimli şahıs, mahalledeki bir apartmandan kızını saçından tutarak zorla dışarı çıkardı. Durumu gören vatandaşlar M.Ç. ve R.M.Ç. cani babaya müdahale etti. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte çevredekiler sakinleştirilirken, baba kendisine müdahalede bulunan kişilerin arabasına zarar verdi.

Tepki çeken olayın yaşandığı apartmanın zemininde saçların olduğu görüldü. Öte yandan tarafların birbirlerinden, kızın da babasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.