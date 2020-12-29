Kızının dersleri için internet çeken yere ev yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey köyünde oturan Bilal Başol, telefon internetinin güçlü sinyale sahip olmaması nedeniyle Giresun Üniversitesi’nde okuyan kızı Rümeysa Nur Başol'un uzaktan eğitime katılamaması üzerine harekete geçti. Baba Başol, komşularıyla birlikte internetin çektiği yere kızı için ev yaptı.

OTOMOBİL İÇİNDE DERSE KATILIYORDU

Uzaktan eğitim kararı nedeniyle okuluna gidemeyen Rümeysa Nur Başol, köy evinde internet sinyalinin yeterince güçlü olmaması nedeniyle derslerine katılabilmek için araca binip internetin çektiği bir yere gidiyordu. Yaklaşık 6 saat boyunca araç içinde dersi takip etmeye çalışan ve havaların soğuması ile zor anlar yaşayan genç kızın imdadına babası Bilal Başol yetişti. Köy yakınlarındaki tarlasında internet sinyalinin güçlü olduğunu fark eden baba Bilal Başol komşularının desteği ile buraya kızı için bir ev yaptı. Başol eve elektrik hattı çekti, soba kurarak kızı için dersliğe dönüştürdü.

ARAÇ İÇİNDE KALMAK ZORLAŞMIŞTI

Yaşadıklarını anlatan Başol, “Kızım Rüleysa Nur, Giresun Üniversitesi öğrencisi. Mahallemizin büyük bölümünde cep telefonları çekmiyor. Dolayısıyla internet bağlantısı da kurulamıyor. Kızımın ise uzaktan eğitimle canlı ders anlatımlarına katılması gerekiyordu. Bunu bir süre araç içinden denedik. İnternet bağlantısı kurulan yere gidiyor, orada ders bitene kadar bekliyorduk. Ancak havaların soğumaya başlamasıyla saat 17.00'den 23.00'e kadar araç içinde kalmak zorlaştı. Ben de komşularımın da yardımıyla internet bağlantısı kurulabilen tarlamın bir köşesine tek odalı ev yaptım. Ders zamanı buraya geliyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞMA YAPILMALI

Üniversite öğrencisi Rümeysa Nur Başol ise, pandemi sürecinde uzaktan eğitimle derslerin devam ettiğini söyleyerek, “Giresun Üniversitesi öğrencisiyim. Evde internet çekmediği için sıkça derslere katılamıyordum. Çareyi araçla gelip internet bağlantısı sağlamakta bulduk. Ama havalar soğuyunca bu da zorlamaya başladı. Babam buraya tek odalı bir ev yaptı ve derslere katılma imkanı buldum. Derse girmek için her akşam burada olmak zorundayım. Mahallemizde internet sorunları, telefon sorunları olduğu için öğrencilerin problemini çözecek bir çalışma yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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