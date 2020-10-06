Kızının kınasında oynarken öldü!

Olay, geçen perşembe günü Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Yunuseli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda kına gecesi düzenlendi. 20 yaşındaki Esmanur Benli’nin kına gecesine pek çok kişi katılırken, kızın annesi Nermin Benli oynadığı sırada bir anda fenalaştı.

AORT DAMARI YIRTILMIŞ

Sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. 38 yaşındaki Nermin Benli yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Doktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine Nermin Benli’nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından kadının aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

