Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye

Mersin’de yaşayan H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), ocak ayında öz babaları S.D.’nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba S.D., hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan’ dava açıldı. Baba S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALA İFTİRA DEDİ

Davanın 3’üncü duruşmasında mağdur kız kardeşler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D.’nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada akrabalar ve yakınlar dinlendi.

Duruşmada söz verilen hala S.D., kızların babalarından para almak için iftira attığını iddia etti. Kız kardeşler ise şantaj ve iftira iddialarını kabul etmedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.D.’yi yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. (DHA)