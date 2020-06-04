KKKA alarmı… Erken başladı, artış yaşandı ve yayılıyor

Bu yıl normalden erken görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında büyük artış yaşandı. Uzmanlar, kenenin öldürücülük özelliğinin Kovid-19'a göre üç kat daha fazla olduğunu vurgularken önemli uyarılar yaptı.

Kene ısırması sonucu KKKA tanısı konular hasta sayısında yaşanan artış bilim adamlarını da şaşırttı.

DEKANDAN ÖNEMLİ UYARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, bu yıl kene ısırması sonucu oluşan KKKA vakalarının erken görülmeye başlandığını belirterek şöyle konuştu:

* 2002 yılından itibaren kırım Kongo kanamalı ateşi, Sivas bölgesinde, İç Anadolu bölgemizde ve Orta Karadeniz bölgesinin güneyinde ciddi bir endemik ve eptemik hastalık halinde seyretmektedir.

* Özellikle de bu sene için biz geçen yıl ki vakaların yaklaşık beş-altı katı daha fazla kırım Kongo kanamalı ateşi görmeye başladık ve bu sene özellikle biz nisan sonu mayıs başında gördüğümüz kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarını martın ortalarından itibaren görmeye başladık.

ARTIŞIN SEBEBİ NEDİR?

Özellikle hayvancılıkla uğraşanların risk grubunda olduğuna dikkat çeken Çetin, artışın sebebi olarak corona virüsünden dolayı yeterince kene ve KKKA ile mücadele edilmemesini gösterdi.

RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Çetin, kene popülasyonunun yoğun olduğu illeri şu şekilde sıraladı:

* Özellikle kene popülasyonunun yoğun olduğu alanlar; Sivas, Çorum, Tokat, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane, Giresun'un güneyi, Erzincan ve Erzurum illerinde yoğun olarak bulunmaktadır.

* Daha önce Tokat ve Sivas'ın kuzeyindeydi ancak tahmin ediyoruz ki küresel ısınmanın etkisiyle daha güneylere doğru inmeye başladı.

* Sivas merkez veya merkez veya merkez köylerde kene popülasyonunda artma oldu.

EGE’DE DE RASTLANDI

Çetin bu yıl Ege bölgesinde de vakalara rastlanıldığını vurgulayıp sözlerini şöyle bitirdi:

* Kene popülasyonu gittikçe yayılıyor. Söylediğim gibi daha önceden sadece Kelkit Vadisiyle sınırlı bulunan kene şuanda güneye doğru inmeye başladı. Ege de görülmeye başladı, Akdeniz bölgesinin kuzeylerinde görülmeye başladı.

* Ondan dolayı ülkemizin tamamının bu noktada mutlaka mücadelenin hızlı bir şekilde yapılması konusunda yetkililerimizin burada bilgilendirmek istiyorum. Çünkü kenenin öldürücülük özelliği Covid-19’a göre 2-3 kat daha fazla.

BELİRTİLERİ NELER?

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise “Korona virüse karşı etkili olan sosyal mesafe kuralını, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında da farklı yöntemlerle kenelere karşı uygulamalıyız” dedi.

Hastalığın kene ile temastan sonraki kuluçka süresinin genelde ortalama 2-7 gün olduğunu belirten Baykam, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Virüsle temas edenlerde büyük oranda enfeksiyon hali gelişmektedir. Ancak Korona virüste olduğu gibi Kırım Kongo’da da çok hafif bulgularla enfeksiyon geçirilebilmekte olup, ateş, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, bulantı, kusma ishal en sık görülen bulgulardır.

* Özellikle gözlerde kızarıklık, yüzde kızarıklık görülmekte olup vücutta morluklar, döküntüler olması, kan değerlerindeki bozulma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ağır seyreden olgularda vücudun bazı bölgelerinde kanamalar görülebilmektedir.

ÖLÜM HABERLERİ BAŞLADI

Sivas’ta kaldırıldığı hastanede KKKA tedavisi gören çiftçi Azamet Yıldız (72), hayatını kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan, 6 çocuk sahibi Azamet Yıldız, 2 gün önce yüksek ateş şikayeti ile hastaneye getirildi.

Yapılan incelemede KKKA hastalığı teşhisi koyulan Yıldız, hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde yoğun bakıma alındı.

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Azamet Yıldız’ın vücuduna yapışan kene bulunmadığı, farkında olmadan koparmış olabileceği öğrenildi.

DÜN İKİ CAN ALDI

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek ve Sivas’ta tedavi gören Afgan çoban Rahmetullah Kadiri (36) dün hayatlarını kaybetmişti. (DHA-İHA)

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